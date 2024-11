Ilgiornaleditalia.it - Susan Wiles, chi è il capo dello staff di Trump: prima donna a ricoprire il ruolo, "signora di ghiaccio", aiutò Reagan a vincere le elezioni

Leggi l'articolo completo su Ilgiornaleditalia.it

È stata la consigliera di due sindaci e di vari candidati in Florida e ha lavorato per la deputata Tillie Fowler, oltre ad aver trasformato Rick Scott in governatore della Florida in sette mesiè stata incaricata deldidi. La 67enne, co-direttrice del