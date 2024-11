Stupro gruppocondannati tutti imputati

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

16.15 Il Tribunale di Palermo ha condannato a 7 anni di carcere quattro dei sei ragazzi accusati dellodi gruppo di una 19enne, avvenuto nel luglio 2023 in un cantiere abbandonato. Un quinto imputato è stato condannato a 6 anni e 4 mesi, il sesto a 4 anni e 8 mesi. Le violenze, filmate con il cellulare da uno del branco, furono denunciate dalla vittima. Già condannato a 8 anni e 8 mesi, dal Tribunale dei minori, l'unico che all' epoca dei fatti non aveva 18 anni.