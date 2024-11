Trentotoday.it - Spettacolo semiserio su un organo quasi perfetto

Leggi l'articolo completo su Trentotoday.it

Terzo appuntamento con la rassegna di teatro contemporaneo Divergenze - Nel cuore della crepa organizzata da Evoè!Teatro per il Comune di Mori. Unoscritto in collaborazione con un cardiologo per parlare di malattie, di rapporto tra malato e paziente, delle storture della sanità e del.