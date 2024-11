Ecodibergamo.it - Sottopasso della stazione, slitta ancora la chiusura. Il nuovo percorso pronto per gennaio

I LAVORI. Dopo una serie di rinvii per la complessità del cantiere, la conferma di Rfi: lo stop a inizio anno. Intanto prende forma il tracciato alternativo verso via Gavazzeni: sarà operativo per la ripresa delle scuole.