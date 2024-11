Liberoquotidiano.it - Sostenibilità: Green-Loop, soluzioni bio-based conformi a nuovo regolamento Ue imballaggi

Rimini, 8 nov. - (Adnkronos) -è un progetto europeo che innova l'industria manifatturiera, perfezionando materiali bio-e ottimizzando i processi produttivi per offrirealeuropeo suglie rifiuti dao (Ppwr). Tra i protagonisti del progetto c'è l'italiana Mixcycling, che trasforma sottoprodotti agricoli in materiali bio-per diverse applicazioni, e Guala Closures Breganze, partner di progetto, che disegna nuovi prodotti e testa le bioplastiche di Mixcycling per chiusure di bottiglie assicurando sicurezza nel contatto con alimenti, bevande e prodotti farmaceutici. Nell'ambito del progetto, è stato sviluppato uncomposito bio-per stampaggio a iniezione, utilizzato per creare dei primi prototipi di tappi a vite e dispenser per olio d'oliva.