Sostenibilità, al via l'era digitale dei rifiuti: sfide e opportunità

Rimini, 7 nov. (Adnkronos) - Rentri al via.del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità deisono state al centro di una tavola rotonda a Ecomondo 2024 dal titolo ‘Rentri: dove eravamo rimasti?', a cura di Ricicla.tv.“Il Rentri è una sigla, un acronimo che sta per Registro Elettronico Nazionale di Tracciabilità dei. Quindi, la parola chiave è 'elettronico', perché il registro è una fattispecie già utilizzata nella tracciabilità deiregolarmente, solo che avviene in larga parte in formato cartaceo. Ora, così come è accaduto per la fatturazione elettronica, qualche anno fa, e che sta funzionando bene, accadrà lo stesso nel mondo dei, cioè si passa al”, spiega Antonino Rapisardi, direttore commerciale Omnisyst, azienda con trent'anni di esperienza nella gestione circolare dei residui industriali, partecipata dal Green Transition Fund di Algebris.