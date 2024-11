Sondriotoday.it - Sondrio Festival ci siamo: spirito olimpico e animazione scientifica per 18mila

Leggi l'articolo completo su Sondriotoday.it

un abbinamento perfetto per una rassegna che pone l'ambiente al centro e per un territorio che ospiterà le Olimpiadi più sostenibili mai organizzate. Un format ideato per conquistare e ispirare, per coinvolgere e attivare, con bambini e ragazzi che.