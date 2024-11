Siccità preoccupante invaso di Occhito al di sotto del ' volume morto' | acqua diminuita del 7268% rispetto al 2023

Foggiatoday.it - Siccità preoccupante, invaso di Occhito al di sotto del 'volume morto': acqua diminuita del 72,68% rispetto al 2023

I dati odierni non lasciano spazio ad alcuna interpretazione. La crisi idrica che sta colpendo la Capitanata ha raggiunto livelli oltremodo preoccupanti, con relativi e incommensurabili danni per le aziende agricole.I rilevamenti del Consorzio per la Bonifica della Capitanata parlano chiaro.