Quotidiano.net - Si chiude Ecomondo, +5% di presenze per l'economia circolare

Edizione da record per2024, la fiera italiana dell', organizzata dal 5 all'8 novembre alla Fiera di Rimini da Italian Exhibition Group. Si è registrato un +5% ditotali rispetto all'edizione precedente (e +4% quelle estere), 1.620 brand espositori (contro 1.520 dell'anno prima), che hanno occupato 166.000 mq nel quartiere fieristico, ampliato con due nuovi padiglioni per rispondere ad una domanda crescente di presenza da parte delle aziende (+10% di espositori rispetto al 2023).si è confermato anche luogo di incontro per l'innovazione tecnologica delle imprese, il mondo della ricerca, i professionisti del settore e le delegazioni internazionali, con oltre 200 convegni e workshop in programma, accessibili anche online mediatnte una piattaforma dedicata.