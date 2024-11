Sport.quotidiano.net - Serie A2. Furia Spaccasassi: "Elachem indegna». Cantù all’orizzonte

"Per prima cosa ci scusiamo con i nostri tifosi, in particolare quelli che ci hanno seguiti nel turno infrasettimanale. Una prestazione di questo genere èe interverremo subito per evitare che possa ripetersi. Adesso la priorità è tornare a lavorare in palestra e capire cosa è accaduto tra la partita di Cividale e quella di Verona". Sono durissime le parole del presidente della, Marino(nella foto), che non fa sconti a nessuno dopo una gara che i gialloblù hanno perso 96-69 essendo stati anche a -32, schiacciati dagli scaligeri senza mettere in campo un minino di cattiveria agonistica, quella che dovrebbe contraddistinguere una squadra che ha come obiettivo la salvezza. "E già che ci siamo – chiude il presidente– non voglio più vedere nessuno dei miei giocatori parlare con gli arbitri.