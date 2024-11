Sechi | in una foto tutto il nuovo scenario

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

L'elezione di Donald Trump nel 2016 aveva aperto unciclo storico, il grande ritorno del 2024 innesca una nuova fase politica che sarà accompagnata dal presidente americano e da altri leader. Vladimir Putin ieri ha aperto le danze dicendo che le parole di Trump meritano attenzione, ha ribadito che la Nato è una organizzazione anacronistica e a sorpresa si è detto pronto a incontrare dii leader occidentali. Con lo zar bisogna essere prudenti, dopo aver invaso l'Ucraina ha detto di volere la pace ma in realtà continua a fare la guerra da oltre due anni. Non è un tipo malleabile, è un giocatore di scacchi di scuola sovietica e a differenza di molti altri sa correggere le sue mosse (segno di intelligenza), aveva iniziato in maniera disastrosa la campagna militare in Ucraina e ora sta vincendo la guerra e preparando lodei prossimi mesi con il generale Inverno.