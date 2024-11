Perugiatoday.it - "Se mi lasci finisce male", condannato per aver minacciato la ex con un coltello

Assecondare lo stalker per non esasperarne il comportamento violento e persecutorio non significa diminuire la gravità del reato, ma solo spirito di autoconservazione.Lo ha stabilito la Corte d’appello di Perugia confermando la condanna a 2 anni e due mesi per il delitto di stalking.