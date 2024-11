Imolaoggi.it - Scontri Amsterdam, Wilders a Netanyahu: ‘espelleremo i radicali islamici’

Leggi l'articolo completo su Imolaoggi.it

08 NOV – “Ho appena parlato a telefono con il primo ministro israeliano Bibie gli ho raccontato la mia rabbia e vergogna per quello che è successo ad. Non c’è posto per l’antisemitismo e l’odio verso gli ebrei nei Paesi Bassi e farò tutto il possibile per proteggere gli ebrei e fermare.