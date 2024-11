Quifinanza.it - Sciopero Toscana dell’8 novembre, Autolinee Toscane e tramvia Gest Firenze cancellate: gli orari

Leggi l'articolo completo su Quifinanza.it

Giornata di caos in tutta Italia oggi venerdì 8, per via dellonazionale dei trasporti. Ae inoggi bus e tram si fermano. Si tratta del primodel genere in 12 anni, con un impatto molto diverso rispetto ai precedenti finora avvenuti. All’interno delle fascee individuate, saranno garantiti solo i servizi indispensabili. Di seguito vediamo le informazioni utili e glidellonel capoluogo toscano.Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna hanno proclamato una terza azione dinazionale di 24 ore, per oggi venerdì 82024, senza il rispetto delle fasce di garanzia, per sollecitare il rinnovo del contratto nazionale di settore.All’interno delle fascee individuate, sono garantiti solo i servizi indispensabili, con corse ogni 15/20 minuti durante le fasce garantite 06:30- 09:30 e 17:00-20:00.