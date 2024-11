Agi.it - Sciopero senza fasce di garanzia, venerdì nero per i trasporti

Leggi l'articolo completo su Agi.it

AGI - È un' per chi si muove in bus, tram e metro per lonazionale di 24 ore indetto dai sindacati, con tanto di manifestazione a Roma davanti al ministero deie delle Infrastrutture. Regolare invece il traffico sulla rete ferroviaria, con i dipendenti di Trenitalia, Italo e Trenord che non aderiscono alla protesta. Perché i lavoratori scioperano A proclamare unitariamente la protesta sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl Fna "per il rinnovo del contratto nazionale (scaduto il 31 dicembre del 2023), per la carenza di risorse, per la mancanza di politiche di programmazione, per la riforma del settore e per la salute e sicurezza sul lavoro". Nessuna fascia diA rischio anche le tradizionalidi: per la prima volta dopo quasi 20 anni l'agitazione potrebbe infatti non avereorarie sicure per i viaggiatori.