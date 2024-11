Tg24.sky.it - Sciopero nazionale dei trasporti, da Nord a Sud il servizio pubblico si ferma 24 ore. LIVE

Venerdì nero oggi per chi dovrà spostarsi con i mezzi pubblici. Alle 5:30 scatta infatti lodi 24 ore di bus, metro e tram senza fasce di garanzia. In mattinata prevista anche una manifestazione davanti al Ministero deia Roma. Allerta gialla per il maltempo oggi in Sicilia e basso Lazio