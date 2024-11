Feedpress.me - Sciopero di tram, bus e metro: venerdì nero per i trasporti. A Messina 80% di adesioni. La situazione città per città

Leggi l'articolo completo su Feedpress.me

l'80% ditutte ferme e riduzioni dei bus a Roma . A Milano tre linee dellapolitana chiuse sull'intero percorso, una off limits solo in parte e pochi bus,e filobus in circolazione. A Napoli blocco totale per i treni Eav, per le funicolari,e bus e per la linea 1 dellache ha sospeso il servizio alle ore 9.30. Disagi anche a Bologna . E’ questo lo scenario.