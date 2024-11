Firenzetoday.it - Sciopero del trasporto pubblico locale: adesione altissima, "tra le più alte di sempre"

Leggi l'articolo completo su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayIntorno alle 13 sono stati diffusi i primi dati, relativi a quell'orario, dellodi 24 ore in corso oggi nel: autobus, tram e metropolitane dove ci sono. In Toscanadei lavoratori.