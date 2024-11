Torinotoday.it - Sciopero dei trasporti, picchi di adesione del 90%: GTT chiude la metropolitana

Leggi l'articolo completo su Torinotoday.it

A Torino e in Piemonte secondo i sindacati l’allounitario del trasporto pubblico locale di oggi – venerdì 8 novembre 2024 – sarebbe stata altissima. Tanto da toccaredel 90% e in alcuni casi del 100%. Lo– 24 ore di blocco per bus, tram e metropolitane in tutta.