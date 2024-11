Lidentita.it - Sciopero dei trasporti, inizia un venerdì nero

Leggi l'articolo completo su Lidentita.it

deilocali al via in quello che si preannuncia unper studenti e lavoratori che si servono dei mezzi pubblici. Dalle 5.30 di questa mattina è infatti scattato lo stop alle corse che durerà per tutta la giornata, senza fermarsi neanche nelle fasce di garanzie che vedranno operare solamente il 30% .deiunL'Identità.