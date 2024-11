Oasport.it - Sci alpino, a rischio gli slalom di Gurgl. Si fa strada un piano B

Il Circo Bianco si prepara per tornare in scena. Dopo l’Opening di rito sulle nevi di Sölden (Austria), con la disputa degli ormai tradizioni giganti (donne e uomini) a dare il via alle danze, si pensa a tornare in gara. Nel fine-settimana del 16-17 novembre la Coppa del Mondo di scisarà di scena a Levi (Finlandia) con la disputa di due: le donne competeranno nel day-1 e gli uomini nel day-2.Lo stesso schedule è previsto nella settimana successiva a(23-24 novembre), ma le condizioni della neve sulla Kirchenkar non sembrerebbero così confortanti. Allo stato attuale delle cose, il paesaggio nella località austriaca non è avvolto dalla neve come si spererebbe e nello stesso tempo le alte temperature ostacolano la preparazione di un manto artificiale. Ragionevole parlare di week end acancellazione.