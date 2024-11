Lapresse.it - Schlein a Meloni: “Nega il salario minimo a lavoratori che non arrivano a fine mese”

“È importante per noi stare a fianco deie delle lavoratrici del trasporto pubblico locale. Il governo sta tagliando ed è inaccettabile. Isi trovano in condizioni di non poter fare il loro lavoro, i pendolari non riescono arrivare a lavoro in tempo”. Lo ha detto Ellya margine della manifestazione organizzata dai sindacati all’esterno del ministero dei Trasporti in occasione dello sciopero dei mezzi pubblici. “120 milioni per il 2025 non sono minimamente sufficienti per un fabbisogno che i sindacati stimano in 1,7 miliardi. C’è stata in mezzo l’inflazione, così si tagliano anche i servizi ai cittadini. Non è accettabile e bisogna mettere questiin condizione di fare bene il proprio lavoro, per un servizio pubblico fondamentale“, continua la segretaria Pd.