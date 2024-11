Lapresse.it - Scavi Pompei, dal 15 novembre limite ingressi: 20mila al giorno

Dal 15prende il via negliarcheologici diundial. Una novità che arriva dopo un’estate record che ha visto afflussi mai visti prima nella storia degli, con oltre 4 milioni di visitatori, e punte di oltre 36mila visitatori in occasione di una delle prime domeniche del mese ad ingresso gratuito. I biglietti del Parco Archeologico di(Napoli) saranno personalizzati e riporteranno i nomi dei visitatori.“Stiamo lavorando a una serie di progetti per attenuare la pressione antropica sul sito, che può essere un rischio sia per le persone, per esempio in caso di un sisma, sia per il patrimonio, così unico e fragile – ha dichiarato il direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel – In particolare, lavoriamo per ampliare le aree fruibili nella città antica e per sviluppare gli altri siti del territorio, tra cui Boscoreale, Torre Annunziata, Villa dei Misteri, Civita Giuliana e Stabia.