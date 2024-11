Latinatoday.it - Satnam Singh, alla famiglia sarà riconosciuta una rendita vitalizia dall'Inail

Leggi l'articolo completo su Latinatoday.it

L'arrivo in Italia di Amritpal, fratello di, su sollecitazione della Uila Uil e della Fai Cisl si è svolta la riunione con la direzione territoriale dell’di Latina e Frosinone per esaminare l'istruttoria relativa al risarcimento in favore dei familiari del bracciante rimasto.