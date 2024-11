Sondriotoday.it - Salta l'accordo per il nuovo presidente del Bim, scontro nel centrodestra

Leggi l'articolo completo su Sondriotoday.it

Una nuova frattura all'orizzonte all'interno della coalizione diin provincia di Sondrio. Dopo gli screzi per le elezioni comunali a Morbegno e per le provinciali è la nomina deldel BIM - Bacino Imbrifero Montano dell'Adda ilcampo di battaglia. Come già.