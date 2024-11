Anteprima24.it - Salerno, gip: “Ancora de definire gli ‘scenari’ dell’omicidio Vassallo”

Tempo di lettura: < 1 minutoL’inchiesta sull’uccisione, 14 anni fa, di Angelo, il ‘sindaco-pescatore’ di Pollica, non si chiude con gli arresti di ieri: il gip del tribunale di, nelle 400 pagine dell’ordinanza, scrive più volte che gli esecutori materiali del delitto, avvenuto la sera del 5 settembre 2010 mentre il sindaco tornava a casa, non sono stati“chiaramente individuati”, anche se è stato possibile ricostruire in modo “coerente e dettagliato” movente e organizzazione del delitto, oltre ai depistaggi successivi. Ma il giudice avverte, soprattutto, che l’attività investigativa “non haraggiunto una completa e compiuta ricostruzione degli scenari che conducevano all’esecuzione del sindaco”.“Scenari“, dunque, che potrebbero svelare novità anche sul movente, al momento confinato al giro di droga in cui sarebbero stati coinvolti i quattro finiti in carcere (tra cui il colonnello dell’Arma Fabio Cagnazzo), che il sindaco aveva scoperto e che voleva denunciare.