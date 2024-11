Napolitoday.it - Rubano farmaci antitumorali dal valore di 2 mln: arrestati a Napoli

Leggi l'articolo completo su Napolitoday.it

Sono stati rintracciati ae sottoposti a misure cautelari, uno arrestato e condotto in carcere e l'altro sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico. Sono indagati per furto aggravato in concorso, avvenuto la notte del 22 dicembre 2023 presso laa del policlinico di.