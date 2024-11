Spazionapoli.it - RILEGGI LIVE – Conte in conferenza: “Inter miglior squadra del campionato. Parole De Laurentiis? No comment”

Antoniopresenta-Napoli instampa a due giorni dal big match della 12a giornata di Serie ADopo la sconfitta contro l’Atalanta, il Napoli torna in campo e sfida l’a San Siro. Solo pochi giorni fa a Milano ha battuto i rossoneri, ma ora illlo si alza e Antonioprepara la gara con i Campioni d’Italia in carica. Ledi misterinstampa da Castel Volturno.L’effetto di incontrare l’– “Tornare dove si è lavorato duramente fa un certo effetto. Si tratta di un carico di emozioni, perché torni indietro nel tempo. E ti riaffiorano alla mente tanti episodi e situazioni. Sono stati due anni felici all’, con finale di Europa League e vittoria dello Scudetto. Bellissima esperienza che porto dentro di me, come tutte quelle passate, perché le ho sempre vissute al massimo”.