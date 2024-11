Davidemaggio.it - Rai1 stravolge palinsesto: film al posto di Don Matteo e della replica di Ranieri

di metà settimana stravolto per. Martedì 13 novembre è saltato l’anticipo di Don, costretto a lasciare spazio alla Nazionale di calcio al giovedì. La fiction, con Raoul Bova, tornerà direttamente giovedì 21 (anticipazioni), evitando dunque il Tennis con le ATP finals in programma su Rai2. Il prossimo martedì suappuntamento con ilThe Help con Emma Stone e Octavia Spencer. Beffata La TalpaLato Canale 5, viene beffata La Talpa che è stata spostata al lunedì (Grande Fratello al martedì) in considerazionemessa in onda di Don. Il flop di Tutti i sogni ancora in volo inVariazioni disuanche al mercoledì. Come prevedibile, la scelta dire Tutti i sogni ancora in volo si è rivelata un disastro (9.8% di share) e così il 14 novembre, contro la finale di Io Canto Generation e la seconda puntata de La Corrida, l’ammiraglia Rai schiera Gifted – Il Dono del Talento con Chris Evans e ancora Octavia Spencer.