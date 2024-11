Ilrestodelcarlino.it - Provincia, ecco le deleghe

Pesaro, 8 novembre 2024 – Il presidente Giuseppe Paolini ha firmato il decreto con cui ha conferito leai consiglierili di recente eletti per il prossimo biennio, nominando contestualmente l’assessora di Fossombrone Laura Giombini alla vicepresidenza dell’Ente.le competenze per materie: Programmazione scolastica, Ptc (Piano territoriale di coordinamento) e Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) al consigliere comunale di Urbino Oriano Giovanelli; Viabilità e Ambiente al vicesindaco di Mercatello sul Metauro Gabriele Giovannini; Edilizia scolastica al sindaco di Mercatino Conca Omar Lavanna; Pari opportunità e Personale alla consigliera comunale di Pesaro Anna Maria Mattioli; Programmazione strategica e Rapporti con enti locali e Regione Marche al sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli.