Promuovere la libertà di pensiero Nasce il presidio di Articolo 21

Costituito ad Arezzo ildi "21, liberi di.", l’associazione che riunisce giornalisti, scrittori, registi e giuristi accomunati dalla volontà diil principio delladi manifestazione del. Difesa di Costituzione,di stampa e diritti, parità di genere e generi, legalità e antifascismo sono solo alcuni degli obiettivi che hanno sostenuto la nascita di un movimento che collaborerà con associazioni e realtà del territorio affini per sensibilità e impegno. Il nuovodà seguito a esperienze già avviate in città come Lucca e Firenze. Gli attuali referenti nel territorio sono i giornalisti aretini Sara Lucaroni, Francesco Caremani e Gloria Peruzzi. "In questi tempi così difficili - spiega Sara Lucaroni - in cui l’Italia è fanalino di coda in Europa per ladi stampa, in cui la Costituzione e i suoi principi sono sotto attacco, in cui la giustizia sociale è in fondo all’agenda politica, in cui la pace è bollata come folclore idealista e in cui la democrazia è indebolita da populismi e sovranismi, vogliamo essere una presenza nel territorio attenta ai fatti e pronta a fare da collante per tutte quelle realtà che ogni giorno si impegnano nel concreto e condividono i valori custoditi nella stessa Costituzione".