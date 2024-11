Agi.it - Processo Grillo, la difesa contesta: "Silvia non era ubriaca"

AGI - Alper violenza sessuale in corso a Tempio Pausania, in cui sono imputati Ciro(figlio del fondatore del M5S, Beppe) e i suoi tre amici genovesi Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, stamane la deposizione del medico legale consulente dellaha fornito elementi a sostegno della tesi difensiva secondo cui la principale accusatrice era abbastanza sobria da negare il consenso ai rapporti avuti coi ragazzi. Secondo la valutazione di Marco Salvi, che non ha mai visitato la giovane ma si è basato sull'imponente documentazione agli atti del, non è attendibile la versione della studentessa italo-norvegese, '' (nome di fantasia), sulla quantità di alcol da lei ingerita fra il 16 e il 17 luglio 2019, la notte della presunta violenza in una villetta del Pevero in uso alla famigliain Costa Smeralda.