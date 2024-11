Baritoday.it - Primi interventi in via Mazzitelli dopo le segnalazioni dei residenti: al via la pulizia della pista ciclabile

Leggi l'articolo completo su Baritoday.it

ledei cittadini su degrado e 'movida molesta', in via, questa mattina, sono intervenuti gli operatori dell'Amiu per riportare decoro e.Nei giorni scorsi, infatti, la tematicasporcizia era stata trattata in un incontro tra izona e.