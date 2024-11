Napolitoday.it - Prima e dopo "la cura" abbattimento: giù l'ecomostro dopo una condanna vecchia di 20 anni

Leggi l'articolo completo su Napolitoday.it

Piano terra e primo piano, non di grandi dimensioni ma del tutto abusivo. È l'edificio abbattuto in questi giorni, a Sorrento, per ordine del Tribunale di Torre Annunziata.Costituito da blocchi di lapilcemento e copertura in lamiere coibentate, è stato abbattuto insieme a una palafitta di.