Calciomercato.it - Pierotti risponde a Pellegri: Lecce-Empoli termina in parità

Da pochi istanti si è chiusa la sfida del ‘Via del Mare’ta sul risultato di 1-1: tutte le emozioni delle garaMatch letteralmente dai due volti quello andato in scena atra i giallorossi e l’, chiuso in: alla rete iniziale dial 33? ha infatti risposto il sigillo dial 77‘. Più in generale, dopo un primo tempo al quale i toscani avevano approcciato in maniera veemente, è venuto progressivamente fuori il, in grado di capitalizzare la spinta offensiva con il gol che ha riequilibrato l’incontro.ni:in(LaPresse) – Calciomercato.itTante partite all’interno di una stessa partita, dicevamo. Lenti e compassati, i salentini faticano ad avere un approccio importante. Molto più spigliata invece la compagine di D’Aversa, in grado di alternare gioco corto e gioco lungo.