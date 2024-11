Liberoquotidiano.it - Perrone: "In Italia 1.000 nuove diagnosi al giorno ma diminuiscono posti letto e oncologi"

Roma, 8 nov. (Adnkronos Salute) - "Insi stimano circa 1.000di cancro ale questo numero tende ad aumentare di anno in anno dell'1%. Ma la crescita della domanda di assistenza si scontra con una realtà critica: in 10 anni, infatti, sono stati tagliati 1.103pubblici nei reparti dia (nel 2012 erano 5.262, ridotti a 4.159 nel 2022) e il numero deglista iniziando a diminuire a livello nazionale, così come quello degli infermieri". Questa la fotografia scattata dal presidente dell'Associazionena dia medica (Aiom), Francesco, in occasione dell'apertura del 26esimo Congresso nazionale in corso a Roma. Per"cresce la domanda di assistenza, ma la risposta del nostro Ssn non è adeguata". C'è una "velocità con cui aumenta la domanda assistenziale grazie al progresso delle cure e la velocità con cui il servizio sanitario si adegua o tenta di adeguarsi a questa crescente domanda", rileva