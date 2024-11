Percorsi di formazione alla transizione digitale per il personale scolastico, avviso in scadenza l’11 novembre

Leggi l'articolo completo su Orizzontescuola.it

Scadono alle 15.00 del giorno 112024 i termini di presentazione della proposta progettuale per partecipare all'del 28 ottobre finalizzato a promuovere la costituzione di poli territoriali di scuole per la realizzazione dinazionali die per la promozione della didatticaintegrata, erogati con modalità e strumenti innovativi in favore del.L'articolodiper ilin