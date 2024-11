Oasport.it - Pattinaggio di figura: Chock-Bates dominano la rhythm dance all’NHK Trophy

Nel rispetto più totale del pronostico Madison-Evanhanno dominato in occasione della, segmento che ha aperto l’NHK, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 diartistico in scena questo weekend a Tokyo. Davvero tutto facile per il team statunitense che, senza rivali di pari livello, si sono attestati in scioltezza sopra gli 85 punti.Nello specifico il binomio Campione del Mondo in carica ha stampato un punteggio di 86.32 (49.04, 37.28), raccogliendo il massimo del livello in tre dei quattro elementi a chiamata, ovvero i twizzles, la serie di passi sulla midline (dove però è arrivato un’assegnazione di livello 3 per il cavaliere) e nel rotational lift, difficoltà particolarmente amata dalla giuria. Trovando il livello 3 nel pattern, i pattinatori della celeberrima scuola di Montrèal hanno distanziato di sei punti i connazionali Christna Carreira-Anthony Ponomarenko, al momento secondi con 79.