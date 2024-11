Quotidiano.net - Panetta, sviluppo Africa cruciale per attenuare migrazioni

Lodell'è fondamentale "per assicurare un'economia stabile in tutto il mondo e garantire un futuro alle centinaia di milioni di giovani che ogni anno entrano a far parte della forza lavorona". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabioaprendo i lavori della conferenza Italy and the World Bank Group: Partnering for's Prosperity, organizzata da Banca Mondiale, Banca d'Italia e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si tiene oggi a Palazzo Koch a Roma. "Ciò - ha spiegato - contribuirebbe, tra l'altro, adl'inevitabile pressione migratoria che si profila per i prossimi anni."