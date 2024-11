Oasport.it - Pallanuoto femminile, Serie A1 2024-2025: big match tra Rapallo e Trieste, scontri diretti nella zona play-out

Si completa il quadro della quarta giornata della stagione regolare dellaA1di: dopo gli anticipi di mercoledì scorso, necessari per lasciare spazio nel fine settimana alla Champions League, sono in calendario tre.Nelle zone nobili della classifica spicca la sfida tra: le liguri cercano il successo per restare a punteggio pieno e tornare in testa alla classifica assieme a Orizzonte Catania e SIS Roma, mentre le alabardate puntano a scavalcare le rapalline ed issarsi al terzo posto solitario a -2 dalla coppia di testa.Le altre due sfide riguardano la-out: l’incontro che mette in palio il quinto posto solitario è quello tra Cosenza e Lazio, attualmente appaiate a quota 3, mentre sono sul fondo della graduatoria a quota zero sia Ancona che Brizz, che si affronteranno nell’incrocio che mette in palio i primi punti della stagione.