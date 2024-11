Sport.quotidiano.net - Palladino: "Perso per due ripartenze. Adesso equilibrio e pensiamo al campionato"

Firenze, 7 novembre 2024 - Prima sconfitta in Conference League per la Fiorentina, che si arrende per 2-1 sul campo dell'Apoel di Nicosia. Contro una squadra non irresistibile, ma con tante seconde linee in campo, la squadra disi è complicata la vita prendendo due gol evitabili nel primo tempo. Meglio nella ripresa, quando però i padroni di casa hanno fatto di tutto per spezzare il ritmo del gioco. «La partita è stata preparata bene - ha spiegato Raffaele-, siamo partiti con il pallino del gioco in mano. Loro avevano questo blocco basso e ripartivano in transizione. Hanno fatto dueche ci hanno fatto male, poi è stato complicato riprenderla. Qualche errore tecnico c'è stato, lo analiziamo ma rimaniamo equilibrati come ho sempre detto eal».