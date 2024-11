Ilmattino.it - Ospedale Cotugno di Napoli, truffa su lavori fantasma: sequestrati oltre 3 milioni

Leggi l'articolo completo su Ilmattino.it

Sulla carta comparivanodi ristrutturazione e manutenzione di ampie aree dell?, in realtà non solo non era stata posta mai una pietra, un tramezzo, una.