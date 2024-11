Ilfoglio.it - Orbán è in calo nei sondaggi: per la prima volta Fidesz non è il primo partito in Ungheria

Leggi l'articolo completo su Ilfoglio.it

Non è tempo di elezioni in, il premier Viktorha una maggioranza stabile, è stato riconfermato nel 2022. Tuttavia è sempre tempo die le sorprese non mancan. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti