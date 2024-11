Teleclubitalia.it - Omicidio a Foligno, operaio napoletano ucciso con 13 coltellate

Leggi l'articolo completo su Teleclubitalia.it

TredicihannoSalvatore Postiglione, 56enneche da oltre vent’anni viveva in provincia di Perugia dove lavorava come muratore. L’uomo è stato trovato agonizzante e in un lago di sangue, in un parcheggio della zona industriale della Paciana, alla periferia della città.con 13Secondo le prime .L'articolocon 13Teleclubitalia.