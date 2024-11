Leccotoday.it - Occupazione in discesa, nasce il Patto Territoriale tutto lecchese

Leggi l'articolo completo su Leccotoday.it

È partito ilper le competenze, l'orientamento e il lavoro in provincia di Lecco. 16 partner e 21 enti di supporto aderenti, tra scuole, agenzie, sindacati e Ordini, hanno unito le forze per mettere in piedi un progetto, cofinanziato da Regione Lombardia, finalizzato a.