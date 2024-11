Quotidiano.net - Obiettivo 7 milioni di forme di Grana al 2030, timori per Trump

Il consorzio delPadano prevede di vendere un milione diin più entro il 2028, con un miliardo di euro di nuovo valore creato, per un totale di 4,7 miliardi, il 27% in più rispetto al 2023. La prospettiva indicata nel corso dell'assemblea dei soci che si è tenuta a Desenzano su Garda (Brescia) è di una crescita media annua attorno al 3% per arrivare alla fine dela 7diprodotte e commercializzate. "La tendenza sarà certamente superiore alla crescita fisiologica del latte lombardo-veneto-piacentino - ha sottolineato il presidente del Consorzio Renato Zaghini - quindi, il piano presterà particolare attenzione ai caseifici più piccoli per dar loro la possibilità di crescere e si prefigge di ripartire equamente su tutta la filiera i vantaggi che il formaggioPadano dà rispetto alle altre destinazioni del latte".