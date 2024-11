Oasport.it - Novak Djokovic pianifica il suo 2025: “Il tennis è ancora il mio grande obiettivo”

pronto per una nuova sfida. Il serbo è ilassente delle ATP Finals di Torino 2024. Il 24-volte vincitore Slam ha annunciato pochi giorni fa il suo forfait per un infortunio, ma il desiderio di giocare è sempre lo stesso a quanto pare. Del resto, Nole aveva già rivelato in tempi non sospetti quanto gli Slam e la Coppa Davis siano le sue priorità.Classe ’87 e una voglia di dimostrare alla nouvelle vague delmondiale che per i successi nei Major lui ci sarà e il primo torneo importante in programma è chiaramente l’Open d’Australia, evento a cui il campione nativo di Belgrado è particolarmente legato, essendosi imposto in ben 10 circostanze. E così, a Sport Klub,ha parlato chiaro.“Ilil mio“, la sua ammissione giovedì sera, presente al Pionir di Belgrado nel match di Eurolega tra Stella Rossa e Alba Berlino.