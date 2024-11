Teleclubitalia.it - Nocera Inferiore, incontri hot “trappola” per commettere rapine: tre arresti

Venivano adescati sui social da una ragazza con la promessa di un incontro focoso, poi venivano picchiati e rapinati da due uomini. Tre persone sono arrestate in provincia di Salerno dai carabinieri: avrebbero rapinato diverse vittime traSuperiore e Castel San Giorgio.hot finivano in rapina e pestaggi: tre .L'articolohot “” per: treTeleclubitalia.