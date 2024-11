Ilgiorno.it - Nel 2007 la motrice rimase in bilico sul sottopasso

Un incidente pressoché identico a quello di ieri mattina si era verificato, esattamente nello stesso punto, il 5 agosto di 17 anni fa, nel. In quell’occasione, erano le 9.45, il treno in manovra aveva terminato la propria corsa sospeso a sbalzo sul muro che divide la ferrovia dalla strada, all’altezza dello stretto cavalcavia di via Carducci. Soltanto per miracolo il convoglio allora non travolse l’auto che stava passando, a bordo della quale vi era una famiglia – genitori e tre figli – che stava andando in chiesa per la funzione domenicale. Un altro episodio si è verificato l’11 agosto del 2014: allora ladi un treno regionale proveniente dalla stazione di Colico uscì dai binari a circa un chilometro dall’arrivo alla stazione finale di Chiavenna, poco prima dell’uscita dalla galleria di Prata Camportaccio.