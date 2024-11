Nato Draghi | Spendere 2% per difesa seguendo regole si può – Video

Leggi l'articolo completo su Lidentita.it

(Adnkronos) – Per l’Italia "è possibile" arrivare ail 2% del Pil per la, come richiede la, rispettando il nuovo patto di stabilità. Lo dice l’ex presidente della Bce Mario, a margine del Consiglio Europeo informale a Budapest. —internazionale/ [email protected] (Web Info): “2% persi può” –L'Identità.